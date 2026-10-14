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Penganiayaan Wartawan saat Demo di Polda Sumsel, Seorang Provokator Ditangkap

Penganiayaan Wartawan saat Demo di Polda Sumsel, Seorang Provokator Ditangkap
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Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana saat konfrensi pers terkait kasus penganiayaan dua wartawan saat liputan demo di Mapolda Sumsel di Palembang, Selasa(13/10/2026). ANTARA/M Imam Pramana

jpnn.com - Polisi menangkap seorang terduga provokator penganiaya dua wartawan saat liputan demo terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Mapolda Sumsel di Palembang, Selasa (13/10/2026) sore.

Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana pada Selasa malam mengatakan provokator itu diduga ialah Riki Kurniawan.

Saat ditangkap, Riki kedapatan membawa dua bilah senjata tajam. Masalah ini akan didalami polisi untuk mengungkap insiden itu.

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"Kami sesuai perintah Kapolri akan mengungkap secara menyeluruh terkait kasus ini," kata Irjen Rony.

Dua orang wartawan yang menjadi korban kekerasan dan pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan ialah Rachmad Kurniawan (Jurnalis Sriwijaya Post / Tribun Sumsel).

Rachmad mengalami luka paling parah, pengeroyokan fisik membabi buta, serta pendarahan di bagian hidung.

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Kemudian, Mulyadi (Jurnalis PAL TV), mengalami luka memar di wajah dan luka robek pada bibir setelah mencoba melerai dan menyelamatkan rekannya.

Selain itu juga terdapat korban lain yang teridentifikasi yakni dua mahasiswa dan satu anggota intel Polda Sumsel.

Polisi menangkap seorang terduga provokator penganiayaan dua wartawan saat liputan demo terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Mapolda Sumsel.

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