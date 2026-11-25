jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kawasan Pengantap, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), diproyeksikan menjadi destinasi wisata berkonsep eco-luxury.

Pengembangan kawasan seluas sekitar 5.000 hektare ini diharapkan dapat menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Konsep eco-luxury menggabungkan fasilitas wisata berkelas internasional dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Potensi tersebut didukung panorama pesisir, perbukitan, serta bentang alam Sekotong yang dinilai memiliki daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pengembangan Wisata Berkelas Internasional

Rencana pengembangan Kawasan Pengantap Buwun Mas mencakup pembangunan resor ramah lingkungan, akomodasi eksklusif, wisata bahari, hingga fasilitas rekreasi.

Aktivitas wisata berbasis budaya dan kearifan lokal juga berpeluang menjadi bagian dari daya tarik kawasan tersebut.

Kehadiran berbagai fasilitas itu diharapkan dapat memperluas pilihan destinasi wisata di Lombok Barat sekaligus memperkuat posisi Sekotong sebagai kawasan pertumbuhan pariwisata baru di Pulau Lombok.

Dorong Investasi dan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan kawasan ini juga membuka peluang investasi di sektor perhotelan, transportasi, jasa pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif.