Pengaruh Suku Bunga The Fed terhadap Harga Emas: Dampak Keputusan FOMC

jpnn.com, JAKARTA - Emas dunia atau XAU/USD adalah salah satu instrumen trading yang sensitif terhadap perubahan kebijakan The Federal Reserve (The Fed), terutama ketika pasar menyesuaikan ekspektasi terhadap suku bunga AS.

Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 15–16 September 2026 pun menjadi salah satu agenda penting bagi trader karena hasilnya dapat memengaruhi daya tarik emas. Lantas, apa saja pengaruh suku bunga The Fed terhadap harga emas dan strategi apa yang dapat Anda pertimbangkan untuk menghadapi volatilitasnya?

Apa Hubungan Suku Bunga The Fed dan Emas?

Untuk memahami pengaruh suku bunga The Fed terhadap harga emas, ada beberapa faktor lain yang juga harus diperhatikan, yaitu dolar AS dan imbal hasil Treasury.

“Hubungan antara suku bunga, dolar AS, imbal hasil Treasury, dan harga emas ibarat timbangan. Perubahan pada satu faktor dapat memengaruhi keseimbangan lainnya,” ujar Muhammad Agam, content creator dan instruktur trading di XM.

Ketika The Fed menaikkan suku bunga atau mempertahankannya pada level tinggi, imbal hasil aset berbasis bunga seperti imbal hasil Treasury AS berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat membuat dolar AS lebih menarik bagi investor karena imbal hasilnya lebih tinggi.

Sementara itu, emas tidak memberikan bunga secara langsung. Ketika imbal hasil meningkat dan dolar menguat, memegang emas menjadi relatif kurang menarik dibandingkan aset yang memberikan imbal hasil, karena kondisi ini dapat mengurangi permintaan terhadap emas dan berpotensi menekan harganya.

Sebaliknya, ketika The Fed mulai melonggarkan kebijakan dan suku bunga atau imbal hasil menurun, dolar AS dapat melemah dan emas menjadi relatif lebih menarik. Kondisi tersebut dapat memberikan dukungan terhadap harga emas.