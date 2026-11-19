jpnn.com, JAKARTA - Chief Economist Permata Bank Josua Pardede memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas pada perdagangan Kamis.

Josua mengatakan pelemahan rupiah bisa terjadi seiring ekspektasi kebijakan moneter ketat Bank Sentral AS atau The Fed.

"Saya memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif dengan kecenderungan konsolidasi dan risiko pelemahan terbatas, pada kisaran Rp18.180 per USD-Rp18.300 per USD,” kata Josua, di Jakarta, Kamis.

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Adapun berdasarkan data terakhir pukul 09.06 WIB, nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,13 persen jadi Rp18.256 per USD.

Di sisi lain, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) berpotensi memberikan penyangga tambahan bagi nilai tukar rupiah.

Namun, dampaknya terhadap penguatan rupiah diperkirakan belum optimal selama tekanan eksternal masih berlangsung dan aliran modal asing belum menunjukkan perbaikan.

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“Penguatan rupiah berpeluang berlanjut apabila pasar merespons positif kenaikan BI-Rate serta aliran modal asing mulai membaik,” ucap dia.

Meski demikian, penguatan tersebut berpotensi tertahan oleh kembali menguatnya dolar AS di pasar global, sementara ekspektasi terhadap kebijakan The Fed yang bakal menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi.