Pengawasan Infrastruktur Diperkuat, Pembangunan Kota Bogor Dipastikan Tepat Sasaran
jpnn.com, BOGOR - Komisi III DPRD Kota Bogor memperkuat fungsi pengawasan di sektor infrastruktur, pembangunan, dan lingkungan hidup.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan program pembangunan Pemerintah Kota Bogor berjalan sesuai perencanaan, standar teknis, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sepanjang 2025, Komisi III tercatat aktif melakukan inspeksi mendadak dan peninjauan lapangan terhadap berbagai proyek pembangunan.
Pengawasan langsung tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengatakan pengawasan lapangan menjadi bagian penting komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan berkelanjutan.
“Setiap kegiatan pembangunan harus memenuhi standar keselamatan, kelayakan bangunan, dan kualitas teknis agar anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan dilakukan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, jembatan, fasilitas umum, serta proyek penataan lingkungan.
Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar kegiatan pembangunan infrastruktur di Kota Bogor dinilai telah berjalan sesuai rencana kerja pemerintah daerah dan menunjukkan peningkatan kualitas, khususnya pada perbaikan jalan lingkungan dan sistem drainase permukiman.
Pengawasan infrastruktur di Kota Bogor diperkuat guna memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan bermanfaat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komisi IV DPRD Kota Bogor Perkuat Pengawasan Hak Kerja, Kesehatan, dan Pendidikan
- Pengawasan Intensif Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan Optimal
- DPRD Kota Bogor Dukung Peningkatan Layanan Emergensi PSC Gesit 119
- Refleksi Akhir 2025, DPRD Kota Bogor Tegaskan Fokus Tiga Fungsi Legislatif
- Lestarikan Lingkungan, Penanaman Pohon Dilakukan di Lahan Kantor Terpadu
- Pemkot Bogor Perkuat Layanan Darurat Lewat PSC Gesit 119