Pengawasan Intensif Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan Optimal

jpnn.com, BOGOR - DPRD Kota Bogor menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Bogor berjalan sesuai aturan.

Pengawasan tersebut dilakukan melalui seluruh komisi DPRD sesuai bidang masing-masing.

Melalui Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, DPRD Kota Bogor mengawasi implementasi peraturan daerah, sistem birokrasi, serta kinerja aparatur wilayah.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Dukung Peningkatan Layanan Emergensi PSC Gesit 119

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyebut sepanjang 2025 pihaknya bersama Pemkot Bogor melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal.

Berlandaskan Perda Tibum Nomor 1 Tahun 2021 dan Perwali Nomor 121 Tahun 2022, Komisi I bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin melakukan razia dan menyita ratusan botol minuman beralkohol ilegal.

“Kami ingin menciptakan Kota Bogor yang berakhlak dan bebas dari minuman beralkohol karena dampak negatifnya sangat besar,” ujar Karnain, dalam keterangannya, Senin (29/12).

Selain itu, Komisi I juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan aparatur wilayah memiliki kantor yang representatif.

Menurut Karnain, masih terdapat sejumlah kelurahan yang belum memiliki fasilitas kantor memadai, sehingga perlu perhatian serius agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.