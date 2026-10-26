Pengedar Narkoba Punya Tiga Pistol Airsoft Gun

jpnn.com, GARUT - Polisi melakukan pendalaman untuk menelusuri kepemilikan ilegal tiga pistol jenis airsoft gun yang dibawa oleh seorang tersangka kasus peredaran narkoba di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra mengatakan tersangka inisial HM memiliki tiga pistol jenis airsoft gun saat ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Leles, Kabupaten Garut, 8 September 2026.

"Intinya yang bersangkutan tidak hanya dijerat terkait Undang-Undang Narkotika, tetapi kepemilikan senjata yang dilakukan prosesnya oleh Satreskrim Polres Garut," katanya kepada wartawan di Garut, Senin.

Tersangka, kata dia, setiap waktu maupun saat mengedarkan sabu selalu membawa satu pistol airsoft gun yang tujuannya diakui untuk jaga diri, dan dua pistol lagi disimpan tersangka di rumahnya.

"Ada satu yang menempel (airsoft gun) padanya, yang dua lagi didapatkan berdasarkan hasil geledah di rumah yang bersangkutan dengan barang bukti lainnya," kata Kapolres.

Dia menyampaikan kepolisian melakukan pendalaman senjata tersebut karena tidak disertai izin kepemilikan, begitu juga sampai saat ini tersangka tidak menunjukkan dirinya sebagai anggota Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin).

Senjata tersebut, kata dia, apabila disalahgunakan bisa membahayakan orang lain, bahkan dengan jarak yang cukup dekat dengan sasaran organ manusia yang rawan bisa menyebabkan kematian.

"Jika ini meletus dalam kondisi jarak yang sangat dekat itu membahayakan, apalagi ke organ kita yang lunak, seperti mata, telinga, dan sebagainya, bisa mematikan," katanya.