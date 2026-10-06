Pengejaran Berakhir, Polisi Tembak Mati Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga
jpnn.com, TULANG BAWANG - Pengejaran terhadap pelaku pembunuhan satu keluarga di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berakhir.
Polisi menembak mati pelaku berinisial AF (35).
"Tindakan tegas terukur ini diberikan karena pelaku ini menyerang anggota menggunakan senjata tajam saat proses penangkapan di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Purbalinggo, Lampung Timur," kata Kepala Satreskrim Polres Tulang Bawang AKP Apfryyadi Pratama saat dihubungi, Selasa.
Dia mengatakan polisi menyita barang bukti senjata tajam dan sepeda motor yang dipakai pelaku.
"Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan perkembangan kasus ini," ujarnya.
Sebelumnya, Polres Tulang Bawang menyelidiki kasus kematian satu keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak di Kampung Purwa Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Senin (5/10) pagi.
"Benar, peristiwa pagi tadi pukul 08.30 WIB. Ada tiga orang yang meninggal dunia terdiri dari ayah, ibu dan anaknya," kata Apfryyadi saat dikonfirmasi pada Senin (5/10).
Berdasarkan identifikasi awal, ketiga korban adalah Rachmat (69), Hasanah (56), dan Devny Kishela Putri (14).
Melawan pakai senjata tajam, pelaku pembunuhan satu keluarga ditembak mati polisi.
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