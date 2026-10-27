Pengelola Panti Asuhan di Gorontalo Diduga Berbuat Asusila terhadap 4 Anak Asuh, Duh

jpnn.com - Seorang pengelola panti asuhan di Kabupaten Gorontalo dilaporkan kepada polisi atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terhadap empat anak asuh yang masih berstatus pelajar.

Ketua tim kuasa hukum korban Hijrah Lahaling mengaku mendampingi empat korban, terdiri atas tiga anak perempuan dan satu anak laki-laki untuk melaporkan kasus tersebut ke Polres Gorontalo pada Minggu (25/10).

Sebelum membuat laporan, tim kuasa hukum menerima informasi mengenai dugaan kasus tersebut pada Sabtu (24/10) malam.

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Tim kemudian berkoordinasi dengan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Gorontalo untuk menjemput anak-anak dari panti asuhan.

"Maksud kami mengamankan korban, artinya, kami mencoba menjemput anak-anak ini sebelum mendapatkan intimidasi atau ancaman. Korbannya bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki," kata Hijrah, Senin (26/10/2026).

Penjemputan dengan pendampingan kepolisian tersebut dilakukan karena informasi mengenai dugaan kasus itu telah diketahui pihak yayasan.

Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan adanya intimidasi terhadap korban maupun upaya menghambat pengungkapan kasus.

Dalam proses tersebut, tim kuasa hukum menjemput lima anak, terdiri atas tiga anak perempuan dan dua anak laki-laki, untuk ditempatkan di rumah aman milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gorontalo.