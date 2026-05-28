Pengelolaan Apartemen Brooklyn Alam Sutera Tuai Kepuasan Penghuni

jpnn.com, TANGSEL - Pengelolaan hunian vertikal yang baik menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan kenyamanan sekaligus menjaga nilai investasi sebuah apartemen.

Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pengelolaan Apartemen Brooklyn Alam Sutera yang saat ini berada di bawah naungan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Brooklyn Alam Sutera.

Apartemen Brooklyn Alam Sutera merupakan proyek milik PT Perintis Triniti Properti Tbk atau TRINLAND (IDX: TRIN) yang dikembangkan bersama PT Waskita Karya Tbk.

Proyek apartemen, office dan SOHO yang mulai dibangun pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016 ini terus menunjukkan kualitas pengelolaan yang makin baik dari waktu ke waktu.

Dalam Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) P3SRS Apartemen Brooklyn Alam Sutera tengah pekan lalu, terungkap bahwa hampir 100% penghuni dan pemilik unit menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan pengelolaan apartemen, baik dari sisi fasilitas, infrastruktur, hingga pelayanan purnajual yang diberikan kepada penghuni.

Hal ini merupakan kinerja dari seluruh stakeholder seperti anggota pengurus dan pengawas P3SRS. Selama tiga tahun terakhir, pengelolaan Apartemen Brooklyn Alam Sutera berada di bawah kepemimpinan P3SRS dengan menggandeng perusahaan manajemen properti ternama, Able & Trust, guna mewujudkan visi hunian vertikal yang ideal dan berorientasi pada kenyamanan bersama.

Ketua P3SRS Apartemen Brooklyn Alam Sutera, Johanes L. Andayaprana mengungkapkan bahwa kepercayaan dari pemilik dan penghuni menjadi amanah utama yang harus dijaga oleh pengelola.

“Kami memahami bahwa pengelolaan apartemen bukan hanya sekadar menjaga operasional gedung, tetapi juga menjaga kepercayaan seluruh pemilik dan penghuni. Karena itu, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil harus selalu berorientasi pada kepentingan bersama demi menciptakan lingkungan hunian yang aman, nyaman, dan harmonis,” ujar Johanes.