Pengelolaan Damiu Berbasis SLHS Mampu Meningkatkan Perlindungan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengungkapkan pengelolaan depot air minum isi ulang (Damiu) yang baik sangat penting dimiliki oleh pengusaha.

Hal tersebut diungkapkan dalam seminar 'Pengelolaan Depot Air Minum dari Produksi Hingga Distribusi' yang diadakan oleh Asosiasi Usahawan Depot Air Sehat Indonesia (Audamsi) baru-baru ini.

Menurutnya, seminar dan pelatihan pelaku usaha Damiu akan meningkatkan standar perlindungan konsumen.

Baca Juga: Kemendag Publikasi Poster Perlindungan Konsumen di Depot Air Minum Isi Ulang

"Kami Pemerintah Kota Bogor itu punya kewajiban juga untuk melindungi warga, terutama dari produk-produk yang dikonsumsi, tentunya harus betul-betul memenuhi syarat yang sudah ditentukan,” kata Dedie.

Didie juga mengimbau para pengelola Damiu untuk mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hal ini mengingat dinas kesehatan (dinkes) Kota Bogor mencatat di mana baru 3 dari 286 depot air minum yang terdata telah memiliki SLHS.

Baca Juga: Kemendag Tegaskan Depot Air Minum Isi Ulang Wajib Patuhi Aturan dan Lindungi Konsumen

Data tersebut menunjukkan masih rendahnya kepemilikan sertifikat yang menjadi salah satu indikator pemenuhan standar higiene sanitasi depot air minum.

Penerapan SLHS menjadi penting untuk karena menjadi bagian dari perlindungan konsumen. Apalagi, pemkot Bogor menyebutkan bahwa 35,7 persen penduduk Indonesia menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum pada 2025 dan terus meningkat setiap tahun.