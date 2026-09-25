Pengelolaan Outsourcing untuk Produktivitas dan Perlindungan Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - Regulasi ketenagakerjaan dinilai perlu memberikan ruang bagi dunia usaha untuk beradaptasi sekaligus memastikan perlindungan pekerja.

Pendekatan tersebut diperlukan untuk mendorong investasi padat karya dan memperluas pekerjaan formal di tengah tingginya jumlah pekerja informal di Indonesia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyebut keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan pekerja sebagai flexicurity.

Menurut dia, regulasi yang berimbang, fleksibel, dan adaptif dibutuhkan agar investasi padat karya dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami dorong dulu pekerja informal menjadi pekerja formal untuk perlindungan dan akses pengembangan kompetensi,” kata Bob dalam diskusi bertajuk Menjaga Daya Saing dan Melindungi Pekerja untuk Masa Depan Indonesia.

Dalam pasar kerja formal, alih daya atau outsourcing menjadi salah satu bentuk hubungan kerja yang telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Hubungan kerja pekerja outsourcing berada pada perusahaan alih daya melalui PKWT atau PKWTT, dengan ketentuan perlindungan meliputi upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak pekerja lainnya.

Pengaturan terbaru melalui Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan enam kelompok kegiatan penunjang yang dapat dialihdayakan.