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Pengelolaan Teras Cihampelas Bandung Diserahkan ke Pemprov Jabar

Pengelolaan Teras Cihampelas Bandung Diserahkan ke Pemprov Jabar
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Teras Cihampelas di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan penanganan Teras Cihampelas dan Jalan Cihampelas telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemindahan pengelolaan ini guna mempermudah proses administrasi hingga anggaran.

"Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi, sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi," kata Muhammad Farhan di Bandung, Selasa (21/7/2026).

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Muhammad Farhan mencontohkan, anggaran perbaikan infrastruktur jalan untuk Jalan Setiabudi dari Pemprov Jabar sudah cair, tetapi dari Setiabudi ke bawah atau Jalan Cihampelas statusnya jalan kota dan anggaran Pemkot belum dialokasikan untuk perbaikan di sana.

"Kami jadwalnya masih di bawah, di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Dedi bilang, pak wali kumaha lamun (gimana kalau) pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi," ujarnya.

Menurutnya, kewenangan jalan tersebut diberikan ke Pemprov Jabar supaya anggaran cepat cair. Farhan pun menyetujui Jalan Cihampelas diserahkan ke Pemprov, termasuk Teras Cihampelas.

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"Iya, betul. Termasuk Teras Cihampelas," ujarnya.

Terkait rencana pembongkaran, Farhan menyebut sudah akan membongkar Teras Cihampelas, akan tetapi mendapatkan peringatan dari KPK maupun BPK dan kejaksaan.

Pengelolaan Teras Cihampelas dan Jalan Cihampelas sepenuhnya diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

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