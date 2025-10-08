Pengeluaran Rp 250 Juta per Bulan, Vicky Prasetyo: Anaknya Banyak
Rabu, 08 Oktober 2025 – 10:10 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo mengatakan dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta dalam sebulan.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu FYP di Trans7 baru-baru ini.
Vicky Prasetyo mengaku uang ratusan juta tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan anak-anak.
"Anaknya kan banyak," kata Vicky Prasetyo.
Vokalis Kudeta itu memang diketahui memiliki banyak buah hati.
Adapun Vicky Prasetyo pernah beberapa kali menikah meski berujung perceraian.
"Anak 7 dari 4 ibu," ucap mantan suami Kalina Ocktaranny itu.
Tidak hanya untuk kebutuhan anak, Vicky Prasetyo menyebut uang Rp 250 juta per bulan sebagian digunakan untuk menggaji karyawan.
Presenter Vicky Prasetyo mengatakan dirinya harus mengeluarkan uang sebesar Rp 250 juta dalam sebulan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Vicky Prasetyo Beri Penjelasan Soal Pengeluaran Rp 250 Juta Sebulan
- Curhat Vicky Prasetyo yang Kini Hidup Tanpa Pasangan
- Sebut Ramadan Tahun Ini Berat, Vicky Prasetyo: Karena Tanpa Pendamping
- Bantah Kesal, Dede Sunandar Justru Ungkap Kebaikan Vicky Prasetyo
- Tegas, Dede Sunandar Bantah Kabar Kesal kepada Vicky Prasetyo
- Kabar Kesal kepada Vicky Prasetyo, Dede Sunandar Beri Klarifikasi