Pengembang-Perancang Kota Masa Depan Berjaya di PropertyGuru Asia Property Awards

jpnn.com, JAKARTA - Edisi ke-20 dari rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards berakhir dengan megah pada malam grand final, yang menampilkan pencapaian luar biasa sektor real estate di seluruh wilayah.

Setelah melalui perjalanan bersejarah di 13 pasar properti, PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final 2025 menobatkan para pengembang, proyek, dan desain terbaik ASia melalui upacara yang digelar hari ini di The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok.

Menandai 20 tahun perjalanan dalam mengapresiasi pencapaian di sektor properti, PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final tahun ini menghadirkan lebih dari 90 kategori penghargaan untuk merayakan “Best in Asia,” sejalan dengan visi PropertyGuru untuk memberdayakan komunitas agar dapat hidup, bekerja, dan berkembang di kota-kota masa depan.

Para finalis dipilih dari rangkaian gala dan kegiatan PropertyGuru Asia Property Awards di seluruh wilayah.

Henderson Land Development Company Limited dari Hong Kong membawa pulang penghargaan tertinggi sebagai Best Developer (Asia).