Pengembangan Berlanjut CitraRaya Tangerang dengan Pilihan Kavling di Kawasan Terpadu

jpnn.com, JAKARTA - CitraRaya Tangerang terus melanjutkan pengembangannya sebagai kawasan terpadu di wilayah barat Jakarta.

Dept. Head Marketing Communication CitraRaya Tangerang Raymond Christantyo menyatakan pengembangan itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan hunian yang terintegrasi dalam satu kawasan yang telah matang dan berkembang.

"Seiring pertumbuhan kawasan, CitraRaya Tangerang menghadirkan ekosistem kota yang lengkap," kata Raymond di Jakarta, Kamis (16/4).

Adapun berbagai fasilitas telah tersedia dan berkembang, di antaranya Mal Ciputra Tangerang, Ciputra Hospital, Sekolah Citra Berkat, Sekolah Tarakanita, Sekolah Citra Islami, serta Universitas Esa Unggul yang mendukung kebutuhan pendidikan dari berbagai jenjang.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas ibadah seperti Gereja Katolik, Gereja Bersama, serta dua Masjid Raya, yang mencerminkan lingkungan yang inklusif.

"Kehadiran pusat hiburan serta ribuan tenant makanan dan kebutuhan sehari-hari turut memperkuat kenyamanan hidup bagi para penghuni," ungkap Raymond.

Baca Juga: Agen Properti Antusias Sambut Cluster Rumah Danau Origlio di CitraRaya Tangerang

Menurut Rayond, aksesibilitas kawasan yang terus berkembang turut mendukung mobilitas penghuni dan pelaku usaha di dalamnya.

Dalam pengembangannya, CitraRaya Tangerang mengedepankan konsep kota terpadu yang berkelanjutan, dengan penataan kawasan yang rapi, lingkungan yang asri, serta perencanaan jangka panjang yang berorientasi pada kenyamanan hidup.