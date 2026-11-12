Pengembangan Kasus Korupsi Jalan Sumut, KPK Panggil Direktur hingga Pejabat BBPJN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara. Pemeriksaan digelar pada Kamis (12/11) di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa ada 13 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan tersebut. " Hari ini Kamis (12/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara ," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi merinci ke-13 saksi tersebut, yaitu Rinaldi Lubis alias Aldi selaku Direktur PT Taufik Prima Duta Putra, Anggi Harahap selaku pegawai PT Dalihan Natolu Grup, dan Taufik Hidayat Lubis selaku Komisaris PT Dalihan Natolu Group.

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Selanjutnya, Makmum selaku Direktur PT Ayusepta Perdana, Abu Amin selaku Kordinator Proyek PT Ayu Septa Perdana, Ratno Adi Setiawan selaku Kasatker Wil III BBPJN Sumut, dan Umar Hadi selaku staf teknik pada PPK 1.4 PJN Wilayah 1 BBPJN Sumut.

Kemudian, Sahala Rumapea selaku PPK 1.5 Satker Wilayah I PJN, Hendarto selaku Kepala Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN), Teuku Firmansyah selaku Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Nurdin Pujo Artanto selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Haryono selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, serta Yakub Sitepu selaku PPK 1.3 Satker Wilayah I PJN.

" Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara ," jelas Budi.

KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan di BBPJN Sumatera Utara tersebut. Ke-13 saksi dijadwalkan memberikan keterangan guna melengkapi berkas penyidikan yang tengah ditangani lembaga antirasuah itu. (antara/jpnn)