Pengembangan MNK Pertamina Dinilai Bisa Jadi Game Changer Migas Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai langkah Pertamina melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengembangkan program migas non-konvensional (MNK) di Blok Rokan, bisa menjadi game changer bagi produksi minyak Indonesia.
Menurut Komaidi, hal itu juga dilakukan di Amerika Serikat (AS) yang mengubah negara tersebut dari importir menjadi eksportir minyak.
Sebelumnya, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai bagian dari Subholding Upstream Pertamina melakukan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil (KBH) MNK Rokan lewat anak usahanya PT PHE Rokan Nonkonvensional.
“Game changer-nya migas itu MNK. Hal ini seperti di AS, di mana MNK menjadi pembeda karena potensinya cukup besar, sehingga membuat AS tergolong menjadi produsen minyak yang besar di dunia setelah mengembangkan MNK tersebut di tahun 2.000-an,” ujar Komaidi.
Begitu juga di Indonesia, Komaidi menilai potensi MNK cukup besar. Hanya tantangannya adalah karakteristik batuan yang berbeda dan lebih sulit, sehingga harus menggunakan teknologi yang berbeda dari pengeboran sumur migas biasa.
Konsekuensinya adalah biaya produksi. Pasti ada perbedaan sehingga perlu terus dilakukan kajian agar penerapan MNK bernilai ekonomi.
Komaidi juga sependapat, bahwa upaya mengembangkan MNK di Zona Rokan menjadi bukti keandalan Pertamina memproduksi MNK.
Hal itu dilakukan Pertamina, antara lain melalui kerja sama dalam menggunakan teknologi migas, mengingat MNK membutuhkan teknologi tinggi dan kompleks.
Upaya mengembangkan MNK di Zona Rokan menjadi bukti keandalan Pertamina memproduksi MNK.
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