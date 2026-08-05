menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pengembangan OTT terhadap Mulyono, KPK Terbitkan 3 Sprindik

Pengembangan OTT terhadap Mulyono, KPK Terbitkan 3 Sprindik

Pengembangan OTT terhadap Mulyono, KPK Terbitkan 3 Sprindik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo (kanan) seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/kye

jpnn.com - JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo.

KPK telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan kasus tersebut.

“Ada tiga sprindik dari tertangkap tangannya Kepala KPP Madya Banjarmasin,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/8).

Baca Juga:

Taufik menjelaskan tiga sprindik tersebut, yakni:

1. Penyidikan terhadap terduga pemberi suap kepada penyelenggara negara

2. Penyidikan terhadap penyelenggara negara yang diduga menerima uang dari pihak swasta yang belum terjerat kasus tersebut

Baca Juga:

3. Penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Walaupun demikian, dia mengatakan tiga penyidikan tersebut menggunakan sprindik umum sehingga belum ada tersangka yang ditetapkan KPK.

Pengembangan perkata OTT terhadap Mulyono, KPK menerbitkan tiga surat perintah penyidikan alias sprindik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI