Pengembangan Panas Bumi & Pariwisata Bandungan Dinilai Bisa Berjalan Berdampingan

jpnn.com, SEMARANG - Pengamat pariwisata Bambang Mintosih menilai pengembangan energi panas bumi melalui PLTP Gunung Ungaran dan sektor pariwisata di kawasan Bandungan, Kabupaten Semarang, bisa berjalan berdampingan.

Menurutnya, hal tersebut membutuhkan dialog, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta perencanaan yang mampu menyelaraskan pengembangan energi, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pengembangan panas bumi dan pariwisata perlu ditempatkan dalam perspektif pembangunan daerah yang lebih luas. Kehadiran sumber energi bersih dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan, sementara sektor pariwisata terus mengembangkan daya tarik dan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan karakteristik daerah. Kuncinya adalah membuka ruang dialog dan urun rembug bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata Bambang.

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Menurut mantan Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) ini pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi perlu didukung diversifikasi atraksi, kreativitas masyarakat, serta penguatan ekosistem usaha lokal.

Dalam konteks tersebut, pengembangan panas bumi perlu dikomunikasikan dan direncanakan secara terbuka agar berbagai kepentingan dapat dipertimbangkan, termasuk keberlanjutan destinasi wisata dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Seluruh unsur ekosistem pariwisata perlu dilibatkan, mulai dari pengelola destinasi, pelaku perhotelan, pusat oleh-oleh, biro perjalanan, komunitas, masyarakat, hingga pemerintah. Dialog ini penting untuk mengidentifikasi peluang, mengantisipasi tantangan, dan memastikan setiap upaya pembangunan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujarnya.

Dewan Penasihat PHRI Jawa Tengah ini menilai, kawasan Bandungan dan sekitarnya memiliki peluang untuk memperkaya pengalaman wisata melalui pengembangan wisata berbasis aktivitas dan kreativitas lokal.

Salah satunya adalah sport tourism, yang memiliki prospek positif seiring meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai kegiatan olahraga, termasuk ajang lari yang mampu mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan usaha lokal.