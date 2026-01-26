Pengemudi GrabCar Ini Beri Pertolongan Persalinan Darurat Untuk Penumpangnya

jpnn.com, JAKARTA - Seperti rutinitas yang telah dia jalani selama beberapa bulan terakhir, Dokter Rosa, mitra pengemudi GrabCar, mulai mengaktifkan aplikasi seusai Magrib atau Isya.

Waktu tersebut dia pilih setelah seluruh tanggung jawab rumah tangga rampung: pekerjaan utama selesai, anak-anak terurus, dan rumah dalam keadaan tenang.

Pada Senin malam (19/1), Rosa kembali memulai aktivitas on-bid, memanfaatkan waktu luangnya sebagai driver GrabCar yang telah dia tekuni sejak Oktober 2025.

“Pada akhirnya saya memilih menyalurkan waktu dengan menjadi driver online. Lumayan untuk tambahan jajan anak-anak. Selain itu, saya bisa bertemu banyak orang, menambah wawasan, bahkan membantu mereka yang sedang membutuhkan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin (26/1).

Menurut Rosa, GrabCar menjadi pilihannya karena sistem aplikasinya yang dinilai ramah, baik bagi mitra pengemudi maupun penumpang. Di tengah aktivitasnya sebagai driver online, ia mengaku kerap dihadapkan pada situasi tak terduga yang membutuhkan kepekaan dan keahlian medis.

“Saya senang bisa menolong banyak orang, terutama yang membutuhkan penanganan medis. Saya sudah tidak ingat berapa kali membantu. Tapi pengalaman menolong persalinan di dalam mobil itu sangat berkesan,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kondisi kehamilan penumpang tersebut tergolong kebobolan. Sang ibu tidak mengetahui usia kehamilan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan medis dan secara fisik juga tidak tampak seperti sedang hamil.

Menanggapi peristiwa tersebut, CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menyampaikan apresiasinya. Dia menilai kejadian di Surabaya itu mencerminkan nilai kemanusiaan, kepedulian, dan profesionalisme yang tumbuh di dalam ekosistem Grab.