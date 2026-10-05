Pengemudi Mabuk, Mobil Sedan Terjun Bebas ke Parit di Summarecon Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah mobil sedan terjun bebas ke dalam parit sedalam tiga meter di Komplek Summarecon, Jalan Bulevar Raya, tepatnya di depan RS Borromeus, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.

Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Senin (5/10/2026) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB. Pengemudi sedan berinisial S (36), diduga tidak konsentrasi saat berkendara.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana membenarkan adanya informasi insiden kecelakaan tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan dipicu karena pengemudi yang berkendara dalam pengaruh minuman keras (miras), sehingga tidak konsentrasi.

"Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah TKP, kendaraan melaju dari arah utara menuju selatan. Setibanya di lokasi, pengendara diduga lalai dan dalam pengaruh alokohol sehingga hilang kendali, oleng ke kanan, lalu masuk ke parit sedalam 3 meter," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kendati demikian, pengendara mobil sedan itu mengalami luka-luka akibat terperosok ke dalam parit.

"Korban luka ringan satu orang, yakni pengemudi mobil. Saat ini korban sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Ujungberung Kota Bandung untuk mendapatkan penanganan medis," jelasnya.

Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mendata saksi, serta mengevakuasi dan mengamankan kendaraan sebagai barang bukti.