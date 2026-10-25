Pengemudi Mobil Listrik Melindas Ojol di Jaksel Sudah Dites Urine, Hasilnya

jpnn.com - Pengemudi mobil listrik BYD berinisial S (46) yang melindas driver ojek online (ojol) di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) sudah dites urine oleh polisi.

"Itu (pengemudi) sudah diperiksa (tes urine), negatif. Sama alkohol udah juga, negatif semua," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Dia menyebut S diduga kaget setelah menyenggol mobil di sampingnya sehingga membanting setir ke kiri.

Mobil yang dikemudikannya kemudian kehilangan kendali dan menabrak pengemudi ojol berinisial HS (56).

"Mungkin kaget, terus oleng, mau jalan lagi, tapi berhenti di depan itu, Hotel Amaris," ujar Mujiyanto.

Pengemudi mobil listrik tersebut saat ini ditahan dan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi masih memeriksa S untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Statusnya, ya, diamankan, masih diamankan di Polres. Masih dalam penyidikan, masih disidik, gitu," ucapnya.

Akibat insiden tersebut, HS mengalami patah tulang pada kaki kiri dan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Fatmawati.