Pengemudi Mobil Listrik Penabrak PPSU di Jaksel Ditangkap

Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu ditabrak mobil listrik dengan pengemudi inisial BE (33) di Jalan Tanjung Barat arah Depok, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025). ANTARA/HO-Polsek Pasar Minggu

jpnn.com, JAKARTA - Petugas Polsek Pasar Minggu mengamankan pengemudi mobil listrik yang menabrak dua petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pelaku berinisial BE (33) diperiksa di Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan.

"Menangkap terduga pelaku laka lantas atas nama BE," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan, Senin.

Anggiat mengatakan kedua korbannya bernama Ibrahim dan Lucky, kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Tarakan.

Sedangkan pemeriksaan terhadap sang sopir masih dilakukan.

"Betul (penyelidikan kasus kecelakaan tetap bergulir)," ucapnya.

Sebelumnya, dua orang petugas PPSU Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bernama Ibrahim dan Lucky mengalami luka setelah ditabrak mobil listrik dengan pengemudi inisial BE (33) di Jalan Tanjung Barat arah Depok, Jagakarsa, pada Senin pagi pukul 10.00 WIB.

Awalnya kedua petugas petugas PPSU Kelurahan Pejaten Timur tersebut saat itu hendak mengisi bahan bakar kendaraan operasional dinas (KDO) berupa gerobak motor ke wilayah Lenteng Agung, Jagakarsa.

