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Pengemudi Mobil Listrik Tabrak Ojol di Jaksel Jadi Tersangka

Pengemudi Mobil Listrik Tabrak Ojol di Jaksel Jadi Tersangka
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Ilustrasi kecelakaan sepeda motor dan mobil. (ANTARA)

jpnn.com - Polisi menetapkan pengemudi mobil listrik BYD berinisial S (46) sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam peristiwa itu, kendaraan yang dikemudikan tersangka S (46) melindas pengemudi ojek online (ojol) berinisial HS (56).

"Sopir tersangka dan masih dalam pemeriksaan serta pendalaman oleh penyidik," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

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AKBP Adiel menyebut penyidik masih mendalami penyebab kecelakaan, namun dia menambahkan berdasarkan hasil sementara sopir mengaku kaget dan panik.

Dari peristiwa tersebut, ada lima kendaraan yang terlibat yakni BYD, SPM Beat, Wuling, Toyota Navi, dan Mobilio.

Kemudian, kondisi korban saat ini tengah menjalani operasi di Rumah Sakit Fatmawati.

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"Korban baru selesai pengambilan tindakan operasi, masih dalam observasi di RS Fatmawati," ujarnya.

Polisi mengungkap pengemudi mobil listrik BYD berinisial S (46) yang melindas pengemudi ojol di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), negatif narkoba dan alkohol.

Polisi menetapkan pengemudi mobil listrik BYD berinisial S (46) sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas di Jalan Panglima Polim.

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