Pengemudi Ojek Online Tewas Akibat Kecelakaan di Jakbar, Begini Kronologinya

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online tewas dalam kecelakaan di Jalan K.H. Taisyir, Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (10/2) malam.

Pengemudi ojol bernama Muhammad Chesta Adabi (19) itu meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menyebutkan insiden itu terjadi sekitar pukul 21.30 WIB karena diduga pengemudi kehilangan kendali.

"(Korban) Tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga jatuh ke kanan, kemudian tertabrak sepeda motor (lain)," ujar Joko saat dihubungi di Jakarta, Rabu (11/2) pagi.

Joko menjelaskan awalnya korban melaju di Jalan K.H. Taisyir dari arah utara menuju selatan dengan mengendarai sepeda motor bernomor polisi B-3989-VTA.

"Setibanya di dekat Kompleks Migas III, Palmerah, Jakarta Barat, korban tidak bisa mengendalikan laju motornya sehingga jatuh ke kanan," kata Joko.

Seusai terjatuh, lanjut Joko, korban tertabrak sepeda motor dengan nomor register dan identitas pengendara yang belum diketahui, yang melaju dari arah berlawanan dengannya.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, berakibat korban mengalami luka pada bagian kepala, robek, mengeluarkan darah hingga meninggal dunia di TKP,” ucap Joko. Kini, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang. (antara/jpnn)