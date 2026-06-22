Pengemudi Ojol jadi Korban Penusukan dan Perampasan di Bandung, Polisi Buru Pelaku
jpnn.com - BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) diserang orang tak dikenal (OTK) di Jalan Gedebage Selatan, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (22/6) sekitar pukul 02.00 WIB. Penyerangan itu mengakibatkan korban mengalami luka tusuk di tangan kanan dan kehilangan dua unit telepon genggam.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku. "Benar, ada kejadian tersebut. Saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan pelaku masih kami buru," kata Anton saat dikonfirmasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat dua pria diduga dalam kondisi mabuk terlibat keributan di depan sebuah minimarket. Keributan itu sempat dilerai oleh sejumlah warga dan karyawan yang berada di sekitar lokasi.
Namun, kedua pria itu diduga tidak terima dan kemudian mengejar orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian. Salah seorang pelaku diduga mengambil pisau dari warung sebelum kembali melakukan pengejaran.
Di sebuah warung kopi yang berada tidak jauh dari lokasi, dua pengemudi ojol berinisial TS (30) dan VMBM (22) tengah menunggu penumpang. Kedua pelaku kemudian menghampiri korban hingga terjadi keributan.
Akibat kejadian itu, TS mengalami luka tusuk pada lengan kanan. Setelah itu, pelaku diduga mengambil dua unit ponsel milik korban dan melarikan diri ke arah Gedebage Selatan.
Polisi hingga kini masih mengumpulkan alat bukti dan menelusuri identitas para pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut. "Kami juga telah meminta keterangan sejumlah saksi serta melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku," kata Anton. (mcr27/jpnn)
Pengemudi ojol di Bandung menjadi korban penusukan dan perampasan. Polisi buru pelaku.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina
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