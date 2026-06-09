Pengemudi Ojol Tewas Diduga Dibunuh Begal

jpnn.com, MAROS - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Abdul Haris (50 tahun) tewas ditikam diduga korban begal.

Jasad korban ditemukan di Jalan Poros Kariango, Desa Sudirman, Kecamatan Tanranlili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

"Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada kasus pembunuhan,” kata Kasat Reskrim Polres Maros AKP Ridwan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (7/6/2026) malam.

Korban ditemukan pertama kali oleh saksi bernama Ahmad saat melintas di jalan tersebut yang melihat korban terkapar dengan posisi telungkup di jalanan dengan kondisi penuh luka.

"Saksi melihat korban terbaring di pinggir jalan dalam kondisi berlumuran darah. Selanjutnya, melaporkan kepada Ketua RT setempat dan langsung dilaporkan ke Kantor Polsek Tanranlili," ujarnya.

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Setelah menerima laporan, personel Polsek Tanralili bersama tim Polres Maros menuju lokasi untuk penanganan dengan melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) mengumpulkan keterangan saksi, serta mengevakuasi jenazah korban ke Puskesmas Tanranlili.

Dari hasil pemeriksaan awal polisi, dugaan sementara penyebab kematian korban mengarah kepada kasus tindak pidana pembunuhan.