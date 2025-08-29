Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Mahasiswa Nyanyikan Lagu Gugur Bunga di Polda Metro Jaya
jpnn.com, JAKARTA - Lagu Gugur Bunga menggema di Polda Metro Jaya, tepatnya Jalan Sudirman, Jumat (29/8/2025) malam.
Lagu tersebut dilantunkan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Metro Jaya sejak Jumat siang.
"Telah gugur pahlawanku," demikian nyanyian para mahasiswa.
Sejak pukul 18.00 WIB hujan mulai membasahi kawasan Sudirman itu dan para mahasiswa maupun masyarakat yang masih setia menyanyikan lagu itu.
Tampaknya rintik hujan tak akan mampu memadamkan kobar api mereka untuk menyampaikan tuntutannya.
Kemudian, mereka juga menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di malam kelabu itu.
Beberapa polisi dan awak media juga memilih meneduh di gedung sekitar.
Sementara, para anggota Brimob Polda Metro Jaya juga menggunakan tamengnya dengan diangkat menutupi kepala agar terhindar dari hujan.
