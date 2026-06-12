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Pengendara Bunyikan Klakson Saat Baca Spanduk Massa Aksi, Tuuut...

Pengendara Bunyikan Klakson Saat Baca Spanduk Massa Aksi, Tuuut...
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Spanduk yang dibawa massa aksi di depan Gedung UPB Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (12/6). Aristo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah masyarakat sipil terpantau ikut berdemonstrasi bersama mahasiswa di depan Gedung UPB Plaza, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (12/6).

Adapun, mahasiswa berdemonstrasi di depan Gedung UOB Plaza akibat tak bisa menyampaikan aspirasi di Bundaran HI, Jakarta.

Tampak, masyarakat sipil membawa beberapa spanduk yang membuat pengendara mobil dan motor membunyikan klakson.

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Sebab, massa membawa spanduk yang mempersilakan pengemudi membunyikan klakson andai kecewa dengan rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Kalau kalian kecewa dengan kinerja Prabowo-Gibran beserta menteri dan jajarannya, bunyikan klakson," demikian tertulis dalam spanduk seorang massa aksi, Jumat.

Selain spanduk, massa aksi juga membawa poster yang membuat pengendara pelintas Jalan MH Thamrin membunyikan klakson.

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Sebab, satu poster yang dibawa lain ialah mempersilakan pengendara membunyikan klaksaon apabila bensin sekarang dianggap mahal.

"Klakson, bensin kalian mahal," demikian tertulis dalam poster lain.

Pengendara mobil dan motor membunyikan klakson ketika membaca spanduk yang dibawa massa aksi di Jakarta, Jumat (12/6).

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