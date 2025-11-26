Pengendara Motor Hilang Tenggelam di Sungai Lematang Seusai Terlibat Tabrakan dengan Innova

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pengendara sepeda motor bernama Erwinsyah (46) diduga terpental dan hilang tenggelam di Sungai Lematang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, seusai terlibat tabrakan dengan mobil Kijang Innova, Selasa (25/11/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin membenarkan informasi kejadian itu. Dia mengatakan kejadian berawal saat Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BG 1044 WC melaju dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Kabupaten Lahat, Sumsel.

Ketika melintas di jembatan Desa Kebur, lanjut dia, mobil mencoba mendahului kendaraan tronton di depannya dengan mengambil lajur kanan.

Namun, dari arah berlawanan melaju kendaraan roda dua Honda Scoopy berpelat nomor BG 3758 DAR yang dikendarai oleh Erwinsyah.

Akibat insiden tersebut, pengendara sepeda motor yang merupakan warga Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupate Lahat, itu terpental dan diduga terjatuh dari jembatan ke aliran Sungai Lematang.

"Pencarian sudah kami lakukan sejak siang tadi bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD Lahat, sukarelawan dan masyarakat, namun hingga saat ini korban masih belum ditemukan," kata Raymond, Rabu (26/11).

Metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).

Adapun SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Lematang menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat sejauh 2 kilometer. SRU 1 juga melakukan melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai.