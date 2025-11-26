Pengendara Motor Hilang Tenggelam di Sungai Lematang Seusai Terlibat Tabrakan dengan Innova
jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pengendara sepeda motor bernama Erwinsyah (46) diduga terpental dan hilang tenggelam di Sungai Lematang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, seusai terlibat tabrakan dengan mobil Kijang Innova, Selasa (25/11/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin membenarkan informasi kejadian itu. Dia mengatakan kejadian berawal saat Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BG 1044 WC melaju dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Kabupaten Lahat, Sumsel.
Ketika melintas di jembatan Desa Kebur, lanjut dia, mobil mencoba mendahului kendaraan tronton di depannya dengan mengambil lajur kanan.
Namun, dari arah berlawanan melaju kendaraan roda dua Honda Scoopy berpelat nomor BG 3758 DAR yang dikendarai oleh Erwinsyah.
Akibat insiden tersebut, pengendara sepeda motor yang merupakan warga Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupate Lahat, itu terpental dan diduga terjatuh dari jembatan ke aliran Sungai Lematang.
"Pencarian sudah kami lakukan sejak siang tadi bersama Tim SAR Gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD Lahat, sukarelawan dan masyarakat, namun hingga saat ini korban masih belum ditemukan," kata Raymond, Rabu (26/11).
Metode pencarian dilakukan dengan membagi Tim SAR Gabungan menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU).
Adapun SRU 1 melakukan pencarian dengan cara menyisir aliran Sungai Lematang menggunakan perahu karet dan perahu masyarakat sejauh 2 kilometer. SRU 1 juga melakukan melakukan manuver perahu karet di lokasi-lokasi yang dicurigai.
Seusai terlibat tabrakan dengan mobil Kijang Innova, Erwinsyah (46) tenggelam di Sungai Lematang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Detik-detik Kecelakaan Maut di Jembatan Rajamandala KBB, 3 Orang Tewas
- Kecelakaan Maut di Kembangan Jakbar, Pengemudi Fortuner Tewas
- Regulasi Teknologi Keselamatan Berkendara di Indonesia Tak Bisa Ditunda Lagi
- Bus Terjun ke Jurang di Jalur Arak-Arakan Perbatasan Bondowoso-Situbondo, 7 Orang Terluka
- 500 Personel Dikerahkan Cari 18 Korban Longsor di Banjarnegara
- Longsor di Banjarnegara: Masih Ada 18 Warga Tertimbun, Pencarian Terus Dilanjutkan