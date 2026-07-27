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Pengendara Motor Meninggal Akibat Kecelakaan di Kembangan Jakbar

Pengendara Motor Meninggal Akibat Kecelakaan di Kembangan Jakbar
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TKP kecelakaan motor. Ilustrasi Foto: dok JPNN/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Meruya Ilir Raya, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, pada Minggu malam, pukul 21.20 WIB.

Pengendara motor bernama Anas (32) tewas dalam kecelakaan itu.

Korban diduga kehilangan kendali saat berkendara hingga kemudian menabrak pembatas jalan.

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"Korban kecelakaan tunggal akibat out of control (kehilangan kendali)," kata Kanit Lantas Polsek Kembangan AKP Karta melalui pesan singkat, Minggu malam.

Karta mengatakan korban yang mengendarai sepeda motor bernomor polisi 3253 UZI itu berasal dari Meruya.

Belum diketahui kronologi kecelakaan maut tersebut.

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Hingga kini, insiden itu tengah ditangani oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat.

"Ditangani oleh Unit Laka," imbuh Karta. (ant/jpnn)

Seorang pengendara motor meninggal dunia akibat kecelakaan di Kembangan, Jakarta Barat.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

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