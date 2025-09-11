Pengendara Motor Tewas Akibat Kecelakaan di Ragunan Jaksel

jpnn.com, JAKARTA - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Kavling Polri, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pengendara motor pria inisial FA (30) tewas dan korban lainnya inisial DNS (28) mengalami luka-luka.

"Satu orang korban meninggal dunia di tempat dan satu orang korban luka-luka berada di RSUD Pasar Minggu," kata Kapolsek Pasar Minggu Kompol Anggiat Sinambela kepada wartawan, Kamis.

Peristiwa kecelakaan ini pertama kali dilaporkan pada Kamis pagi pukul 05.55 WIB oleh piket fungsi Polsek Pasar Minggu.

Setelah menerima laporan, petugas Polsek Pasar Minggu melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) dan segera menghubungi unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP.

Kecelakaan ini berawal ketika sepeda motor berwarna biru dengan nomor polisi B 3298 SAQ yang dikendarai korban menabrak pohon di lokasi kejadian.

"Sesampainya di lokasi, pengendara motor warna biru nopol B 3298 SAQ dalam posisi tergeletak terjatuh ke kanan dan pengendara dalam kondisi sudah tidak bergerak, diduga meninggal dunia," katanya.

Jenazah korban telah dibawa ke RS Fatmawati untuk keperluan visum dan proses lebih lanjut.