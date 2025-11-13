Pengendara Motor Tewas Terlindas JakLingko, Pramono Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi kecelakaan yang menawaskan seorang pengendara motor akibat tertabrak armada JakLingko di Cilangkap, Jakarta Timur.

Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan kecelakaan yang menewaskan korban.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengendara motor tersebut.

"Saya sudah mendengar bahwa ada masyarakat yang bernama Rahmat Juniarto sebagai pengemudi motor di daerah Cilangkap tersenggol oleh JakLingko sampai meninggal dunia," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/11).

Menurut dia, sopir-sopir yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta, termasuk JakLingko dan Transjakarta tidak boleh ugal-ugalan di jalan.

Pramono meminta agar kasus ini didalami untuk memastikan apakah insiden tersebut murni kecelakaan atau akibat kelalaian sopir JakLingko.

Sebelumnya, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat terlindas JakLingko di Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim).

Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jaktim, pada Rabu sekitar pukul 07.00 WIB. Korban awalnya terjatuh setelah gagal menyalip motor lainnya.