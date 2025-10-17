Pengeroyokan di Dapur SPPG Lamsel, Brutal, Korban Nyaris Meregang Nyawa

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Seorang warga menjadi korban pengeroyokan di halaman dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan (Lamsel).

Akibat pengeroyokan itu, korban terluka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

“Begitu laporan masuk, tim langsung bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku beserta barang bukti senjata tajam dan dua unit sepeda motor yang digunakan saat kejadian,” kata Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Indik Rusmono, Kamis.

Dia menerangkan empat pelaku tersebut, yakni berinisial S (48), SD (41), Z (35), dan SP (42), yang merupakan warga Kecamatan Way Panji.

“Keempatnya ditangkap tanpa perlawanan di sejumlah lokasi berbeda di wilayah Way Panji. Barang bukti berupa dua bilah golok, dua unit motor, dan satu flashdisk berisi rekaman CCTV juga disita,” katanya.

Dirinya menjelaskan peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Senin malam (13/10) sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sidoharjo.

Baca Juga: 5 Orang Jadi Tersangka Pengeroyokan Humas KLH dan Wartawan

Korban FBK (36), warga Kota Bandarlampung yang saat itu tengah memindahkan buah ke dalam mobil di halaman dapur SPPG setempat.

“Tiba-tiba datang dua orang pengendara sepeda motor yang menantang korban dan sopirnya karena merasa jalannya terhalang. Adu mulut tak terelakkan hingga salah satu pelaku memukul mobil dan korban,” ucapnya.