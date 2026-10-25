Pengeroyokan Maut di Pasar Caringin Bandung, Ayah Korban Ungkap Kronologi Kejadian

jpnn.com, BANDUNG - Duka mendalam menyelimuti keluarga FR (22 tahun), korban tewas dalam aksi pengeroyokan berdarah di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung pada Sabtu (24/10/2026) petang.

Ayah korban, Nandang Juhari (46 tahun), mengaku terpukul setelah mengetahui anak keduanya meninggal dunia akibat luka sabetan senjata tajam. Dia tidak menyangka anak yang selama ini dirawat dan dijaganya sejak kecil meninggal secara tragis.

"Sumpah demi Allah, saya enggak rida," kata Nandang saat ditemui di rumah duka di Gang Porib V, Caringin, Minggu (25/10).

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Nandang menceritakan, saat kejadian, FR sedang bekerja di kawasan Pasar Caringin. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang anak sempat mengikuti pelaku setelah mengetahui temannya dibawa.

Dia baru mengetahui peristiwa tersebut sepulang kerja. Nandang kemudian bergegas menuju lokasi kejadian setelah mendapat kabar adanya keributan.

"Saya mendapat kabar sepulang kerja, lalu ke (Pasar) Caringin karena ada pesan, Pak, perang jadi. Saya ke TKP, dan di TKP sudah enggak ada anak saya, yang ada hanya darah," tuturnya.

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Nandang mengatakan, informasi mengenai kondisi anaknya diterima sekitar pukul 20.00 WIB. Sementara itu, kejadian diperkirakan berlangsung selepas Maghrib.

FR sempat dibawa ke RS Bandung Kiwari sekitar pukul 19.00 WIB. Namun, nyawanya tidak tertolong.