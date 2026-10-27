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Penggelapan Kendaraan Rental Marak Terjadi di Bali, Modusnya Begini

Penggelapan Kendaraan Rental Marak Terjadi di Bali, Modusnya Begini
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Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Bali AKBP Belnas Pali Padang bersama jajaran Reserse Kriminal Polda Bali dan Polres jajaran menunjukkan barang bukti kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor di Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali bersama Satuan Reserse Kriminal Polres di sana membongkar sindikat penggelapan kendaraan rental yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun.

Dalam praktiknya, pelaku menggunakan modus merental kendaraan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) palsu.

Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Bali AKBP Belnas Pali Padang menyebut para pelaku memanfaatkan kepercayaan pemilik rental dengan berpura-pura menjadi penyewa kendaraan yang sah.

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"Mereka menggunakan identitas palsu untuk meyakinkan korban, kemudian membawa kendaraan tersebut dan mengalihkannya kepada pihak lain," kata dia di Denpasar, Senin (26/10/2026).

Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan pemilik usaha rental kendaraan yang kehilangan kendaraan setelah disewa oleh orang yang menggunakan identitas tertentu.

Dalam pengungkapan Sindikat Sidatapa tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka berinisial PDN (23), GHPA (30), PN (38), KA (40), dan NAA (43) pada 24-25 Oktober 2026.

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Berdasarkan laporan masyarakat, polisi menangani 25 laporan polisi dengan 21 orang korban yang tersebar di wilayah hukum Polda Bali dan Polres jajaran.

Dari hasil penyelidikan, polisi mengidentifikasi sejumlah peristiwa penggelapan yang diduga memiliki pola serupa.

Polda Bali membongkar sindikat penggelapan kendaraan rental yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun. Begini modus para pelakunya.

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