Penggeledahan Berlanjut, Rumah Ono Surono di Indramayu Diperiksa KPK
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (2/4).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari penggeledahan sebelumnya di Kota Bandung.
“Hari ini, Kamis (2/4), penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahan di rumah ONS yang berlokasi di Indramayu,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta.
Ia menjelaskan penggeledahan ini masih menjadi bagian dari rangkaian penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025 dan menangkap sepuluh orang.
Sehari kemudian, delapan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif, termasuk Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang.
Pada 19 Desember 2025, KPK juga menyita uang ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan suap proyek di Kabupaten Bekasi.
KPK kemudian menetapkan Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan pihak swasta Sarjan sebagai tersangka pada 20 Desember 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
