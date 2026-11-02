Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo.

Pencopotan perwira menengah Polri itu buntut dari ulah anak buah AKBP Andika menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Mutasi AKBP Andika tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

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Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Polri melakukan mutasi tiga perwira menengah (Pamen).

"Salah satunya adalah menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo, Jawa Tengah atas nama AKBP ADS (Andika Dharma Sena)," ujar Trunoyudo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Setelah dicopot, AKBP Andika dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri.

Jabatan Kapolres Sukoharjo diserahkan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Sementara, posisi Kapolres Boyolali dijabat AKBP Christopher Adhikara Lebang yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng.