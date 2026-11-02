menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo.

Pencopotan perwira menengah Polri itu buntut dari ulah anak buah AKBP Andika menggeledah Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Mutasi AKBP Andika tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

Baca Juga:

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut Polri melakukan mutasi tiga perwira menengah (Pamen).

"Salah satunya adalah menyangkut pergantian jabatan Kapolres Sukoharjo, Jawa Tengah atas nama AKBP ADS (Andika Dharma Sena)," ujar Trunoyudo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Setelah dicopot, AKBP Andika dimutasikan sebagai Pamen Stamaops Polri.

Baca Juga:

Jabatan Kapolres Sukoharjo diserahkan kepada AKBP Indra Maulana Saputra yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali.

Sementara, posisi Kapolres Boyolali dijabat AKBP Christopher Adhikara Lebang yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jateng.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo gegara penggeledahan ponpes yang bikin santriwati trauma.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI