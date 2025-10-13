menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Penggemar Desak Patrick Kluivert Dipecat, Pengamat: Hanya PSSI yang Berhak Putuskan

Penggemar Desak Patrick Kluivert Dipecat, Pengamat: Hanya PSSI yang Berhak Putuskan

Penggemar Desak Patrick Kluivert Dipecat, Pengamat: Hanya PSSI yang Berhak Putuskan
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert seusai laga melawan Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Publik mendesak PSSI segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Patrick Kluivert, yang gagal membawa Timnas Indonesia lulus Piala Dunia 2026.

Namun, pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali menilai semua pihak sebaiknya berpikir jernih sebelum mengambil keputusan apa pun.

Keputusan di Tangan PSSI

Menurutnya, desakan agar pelatih asal Belanda itu mundur perlu dipertimbangkan matang oleh PSSI, termasuk meninjau isi kontrak kerja sama yang berlaku.

"PSSI pastinya berpikir mengenai hasil ini. Tentu semua keputusan ada di PSSI, bukan di para penggemar, pengamat sepak bola, maupun para analis," ujar Akmal, saat dihubungi JPNN.com.

Patrick Kluivert duduk di kursi pelatih Timnas Indonesia setelah PSSI melakukan evaluasi terhadap performa Shin Tae-yong.

Juru taktik asal Korea itu akhirnya lengser setelah beberapa tahun menangani Timnas Indonesia hingga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Performa Timnas Indonesia di Bawah Kendali Patrick Kluivert

Di bawah kendali Kluivert, performa Skuad Garuda belum stabil. Dari delapan laga, Indonesia mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan.

Catatan tersebut membuat banyak penggemar berharap PSSI segera mengambil langkah tegas terhadap legenda Ajax Amsterdam itu.

Pengamat sepak bola, Akmal Marhali minta para penggemar sabar mengingat yang bisa evaluasi kinerja Patrick Kluivert hanya PSSI dan Exco

