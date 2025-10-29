Penggemar Harus Hormati Keputusan Megawati Berpisah dari Manisa BBSK

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan besar diambil Megawati Hangestri Pertiwi yakni tidak melanjutkan kontrak bersama tim voli Turki, Manisa BBSK.

Pevoli kelahiran 20 September 1999 itu memutuskan tidak kembali ke klub kasta kedua Liga Turki tersebut setelah bermain di Livoli Divisi Utama 2025.

Beberapa pengamat voli Indonesia yakni Bogi Triyadi dan Roosyudhi Priyanto memberikan tanggapan perihal keputusan yang diambil Megawati.

Keduanya sama-sama menyayangkan langkah dari pemain jebolan Bank Jatim tersebut tidak melanjutkan karier di Eropa kendati di kasta kedua Liga Turki.

“Terus terang, pasti kaget, tentu butuh pemikiran mendalam dari Megawati untuk mengambil keputusan tersebut,” ungkap Bogi saat dihubungi JPNN.com, Selasa (28/10).

“Sebenarnya sangat disayangkan keputusan Megawati. Bermain di Manisa BBSK bisa menjadi etalase Megawati untuk dilirik klub-klub divisi utama Liga Turki atau lainnya,” tambah Roosyudhi.

Keduanya berharap penggemar bisa mengerti situasi terkini Megawati dengan terus mendukung keputusan untuk mengakhiri kontrak bersama Manisa BBSK.

“Pencinta voli tolong jangan ada hujatan kepada PBVSI atau Bank Jatim. Keputusan ini diambil setelah Megawati ingin untuk fokus menjalani pemusatan latihan Timnas voli putri,” ungkap Bogi.