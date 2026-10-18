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Penggemar iPhone 18 Pro Nikmati Midnight Delivery dan Early Pick Up

Penggemar iPhone 18 Pro Nikmati Midnight Delivery dan Early Pick Up
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Penggemar Apple antusias sambut iPhone 18 Pro. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Antusiasme penggemar Apple menyambut iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max terlihat sejak pergantian hari pada 16 Oktober 2026.

Blibli menghadirkan layanan Midnight Delivery untuk mengantarkan perangkat kepada pelanggan yang telah melakukan pemesanan awal secara daring melalui blibli.com, mulai pukul 00.01 hingga maksimal pukul 02.00 WIB.

Salah satu pelanggan yang menerima perangkat melalui layanan tersebut, Riana Lisa di Kebayoran Baru, mengaku puas dengan kecepatan pengiriman dan proses pemesanan. Dia mengatakan perangkat tiba sesuai jadwal dengan proses transaksi dan pengantaran yang aman.

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“Aku senang banget, barangnya cepat banget sampai, sesuai janji, proses PO mulus, promonya komplit, transaksinya aman, delivery produknya juga aman, plus saya juga dapat gratis perlindungan lengkap hingga 36 bulan yang itu penting banget buat saya yang aktivitas outdoor-nya banyak,” ujar Riana.

Antusiasme pelanggan berlanjut pada kegiatan pengambilan perangkat lebih awal (early pick up) di hello Store Grand Indonesia pada pagi hari.

Sejumlah pelanggan datang untuk mengambil iPhone yang telah dipesan sebelumnya. Pelanggan pertama tercatat mengantre sejak pukul 02.38 WIB, sedangkan pengambilan perangkat dimulai pukul 08.00 WIB.

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Blibli juga menghadirkan Blibli Hello Pre-order Booth di lima lokasi perkantoran Jakarta, yakni Menara Astra, Sampoerna Strategic Square, Menara Indomaret, The Breeze, dan South Quarter Tower.

Melalui layanan ini, pelanggan yang telah melakukan pemesanan awal dapat mengambil perangkat di lokasi yang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari mereka.

Blibli mengantar iPhone 18 Pro mulai tengah malam dan melayani pengambilan perangkat lebih awal di toko.

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