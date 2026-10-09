Penggerebekan di Saritem, Polisi Temukan Barang-Barang Beginian

jpnn.com - Tim Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung menggerebek kawasan Saritem, Kota Bandung yang terindikasi menjadi lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi menyebut dalam penggerebekan itu polisi mengamankan 21 orang yang hasil tes urinenya menunjukkan indikasi positif mengonsumsi metamfetamin atau sabu-sabu.

"Sore hari ini Polrestabes Bandung merilis hasil operasi dalam rangka menindaklanjuti arahan Kapolri untuk memberantas kampung narkoba. Kami menerjunkan kekuatan kurang lebih 300 personel melakukan penggeledahan," kata Dedi di Bandung, Jumat (9/10/2026).

Dalam operasi itu, polisi menyisir gang-gang permukiman dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk belasan alat isap sabu-sabu.

Dia menegaskan kegiatan tersebut bukan merupakan penindakan sesaat karena pihaknya telah memetakan sejumlah kawasan permukiman yang dinilai rawan menjadi lokasi transaksi maupun penyalahgunaan narkotika di wilayah Kota Bandung.

"Nanti akan terus berlanjut tentunya ke kampung-kampung ataupun permukiman yang sudah masuk target operasi, yang mana dinilai rawan terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan dari hasil pemeriksaan tes urine di lokasi, sebanyak 21 orang terindikasi positif metamfetamin, terdiri atas 18 laki-laki dan tiga perempuan.

"Untuk orang-orang yang telah kami amankan ini kami bawa ke mako untuk dimintai keterangan, guna menentukan mana yang memang sebagai pengguna saja atau mungkin terikat jaringan, sehingga dapat kami telusuri sampai ke akar-akarnya," kata Oliestha.