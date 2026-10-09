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Penggerebekan Kawasan Saritem Bandung, Puluhan Orang Positif Narkoba

Penggerebekan Kawasan Saritem Bandung, Puluhan Orang Positif Narkoba
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Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana saat menggerebek salah satu kamar kontrakan di kawasan Saritem, Kota Bandung, Jumat (9/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polisi menggerebek kawasan gang Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung pada Jumat (9/10/2026) petang.

Pantauan di lokasi, puluhan petugas menyisir sejumlah rumah kontrakan di kawasan tersebut.

Aparat menggeledah barang-barang ada yang ada di dalam rumah, seperti memeriksa lemari, kolong kasur, hingga sela-sela di dinding.

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Tak hanya itu, petugas juga memeriksa barang bawaan yang dibawa oleh penghuni. Tes urine juga dilakukan guna mengidentifikasi penggunaan narkoba.

Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana memimpin langsung penggerebekan. 

Dia sempat bertanya kepada salah satu orang yang tengah digeledah oleh petugas. "Pakai barang apa kamu?" katanya, bertanya. 

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Namun, orang tersebut tidak menjawab pertanyaan yang diajukan Oliestha. Wanita berpakaian mini itu hanya tertunduk malu.

Nantinya, hasil dari tes urine langsung diperlihatkan kepada mereka yang dilakukan pemeriksaan. Jika negatif, orang tersebut akan diperbolehkan pulang. Sedangkan yang positif akan dibawa ke markas polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Polisi menggerebek kawasan Saritem yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba. Puluhan orang positif mengonsumsi narkotika.

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