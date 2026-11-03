Penggugat Suket Ijazah Gibran akan Perkarakan Prabowo Jika Tak Segera Ada Wapres Baru

jpnn.com - Praktisi hukum Subhan Palal berencana menggugat Presiden Prabowo Subianto ke pengadilan tata usaha negara atau PTUN jika kepala negara itu tak kunjung mengajukan nama calon wakil presiden (wapres) ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Subhan merupakan penggugat surat keterangan atau suket tentang penyetaraan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Subhan melalui putusan yang menyatakan suket dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) itu tidak sah dan batal demi hukum.

Baca Juga: Penggeledahan Ponpes Bikin AKBP Andika Kehilangan Jabatan

Menurut Subhan, putusan di tingkat kasasi itu sudah final dan tidak ada celah bagi Gibran untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA.

"Gibran tidak bisa mengajukan PK. Gibran bukan pihak yang beperkara," kata Subhan dalam wawancara dengan Dahlan Iskan untuk kolom Disway edisi Selasa (3/11/2026).

Subhan menegaskan untuk mengajukan PK ke MA membutuhkan bukti baru atau novum. Namun, dia meyakini sudah tidak ada peluang bagi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK.

"Pengajuan PK harus ada novum, bukti baru. Semua bukti sudah dibahas di pengadilan," katanya.

Oleh karena itu, Subhan telah menyurati Presiden Prabowo. ISi suratnya ialah permintaan agar Presiden ke-8 RI itu segera mengusulkan nama calon wapres ke MPR.