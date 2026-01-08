Pengguna Aplikasi Bibit Meningkat 37 Persen Selama 2025
jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi investasi digital, Bibit.id, resmi menutup 2025 dengan torehan sejumlah prestasi, dengan mencatat pertumbuhan pengguna hingga 37% dibandingkan pada 2024.
Artinya, total unduhan mencapai dua juta kali pada 2025 saja.
Kepercayaan masyarakat terhadap platform juga terlihat dari jumlah portofolio investasi yang aktif, yaitu lebih dari 1,7 juta portofolio yang tengah dikelola investor.
"Dari jumlah itu, 38 ribu di antaranya telah berhasil mencapai target keuangan mereka, mulai dari dana pernikahan, pendidikan, hingga dana pensiun," kata Head of PR & Corporate Communication Bibit.id, William, Kamis (8/1/2026).
William juga menyebutkan perusahaan merasa bangga dan menyampaikan apresiasi atas pertumbuhan pasar modal Indonesia yang kini telah menembus angka 20 juta investor.
"Kami mengucapkan selamat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) atas tercapainya target 20 juta investor. Ini adalah sinyal positif bahwa masyarakat Indonesia semakin melek investasi," ujar William.
Pada 2025 juga menjadi tahun pembuktian bagi Bibit melalui berbagai penghargaan Rekor MURI atas "Pembukaan Rekening Pasar Modal oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbanyak" dengan 2025 akun terverifikasi di Aceh.
Bibit juga menyabet gelar Produk Aplikasi Investasi Terfavorit. Penghargaan ini diraih berdasarkan survei ketat terhadap lebih dari 1.000 responden di seluruh Indonesia, mengungguli empat kompetitor lainnya.
