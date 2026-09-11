Pengguna Baru Pintu Futures Melonjak 200% Dalam Sebulan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) mencatatkan pertumbuhan positif pada produk perdagangan derivatif aset crypto, Pintu Futures, setelah menghadirkan Pintu Futures Lite pada Juli 2026.

Presiden Direktur PINTU Andy Putra memaparkan berdasarkan data internal periode Juli-Agustus 2026, volume trading pengguna baru di Pintu Futures meningkat lebih dari 200%.

Pada periode yang sama, jumlah pengguna baru juga mengalami peningkatan hampir 100%, sementara rata-rata volume trading per pengguna baru tumbuh lebih dari 70%.

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“Sejak kami menghadirkan Pintu Futures Lite, kami melihat perkembangan yang positif pada aktivitas perdagangan derivatif di Pintu. Volume trading pengguna baru Pintu Futures meningkat lebih dari 200%, dengan jumlah pengguna baru tumbuh hampir 100%," ujar Andy.

Selain itu, rata-rata volume trading per pengguna baru juga meningkat lebih dari 70%.

Adapun tiga aset crypto teratas yang diperdagangkan pengguna Pintu Futures di antaranya Bitcoin (BTC), Hype (HYPE), dan Xaut (XAUT).

Andy menambahkan pertumbuhan ini menunjukkan semakin besarnya minat investor dan trader di Indonesia terhadap instrumen derivatif crypto.

"Kehadiran Pintu Futures Lite menjadi salah satu upaya kami untuk menghadirkan pengalaman trading futures yang lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengguna, khususnya trader pemula hingga menengah," jelasnya.