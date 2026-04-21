Pengguna Chrome di RI Bisa Manfaatkan Teknologi Gemini, Begini Caranya

Ilustrasi chromebook. Foto: google

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi multinasional, Google mengumumkan menghadirkan dukungan asistensi kecerdasan artifisial (AI) Gemini di aplikasi pencarian Chrome bagi pengguna di Indonesia.

Dengan layanan tersebut memungkinkan pengguna melakukan pencarian dengan dukungan kecerdasan buatan tanpa perlu membuka aplikasi tambahan.

Director and Product Management Chrome Charmaine D'Silva menyampaikan fitur yang dirilis di Amerika Serikat itu kini disediakan bagi pengguna Chrome di wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Korea Selatan.

"Bagaimana jika setiap orang bisa punya asisten pribadi di web untuk membantu mereka? Pertanyaan ini membuat kami untuk membuat Gemini Chrome dengan tantangan untuk mengambil tugas yang biasanya membutuhkan 20 tab dalam 20 menit lalu menyingkatnya menjadi satu tab di mana pengguna dapat menyelesaikan tugasnya dalam beberapa menit saja," kata D'Silva dalam konferensi pers yang diikuti via daring pada Senin (20/4).

Kehadiran Gemini di Chrome bisa membantu pengguna menyelesaikan tugas berbasis teks serta melakukan analisis visual pada foto maupun video.

Untuk memanfaatkan dukungan Gemini di Chrome, pengguna harus memperbarui aplikasi.

Ikon "Ask Gemini" akan muncul di sudut kanan atas Chrome setelah aplikasi diperbarui.

Setelah mengklik ikon itu, pengguna bisa menggunakan panel di bagian samping kanan untuk berinteraksi dengan Gemini.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI