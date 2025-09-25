Pengguna Google Photos Kini Bisa Mengedit Foto Lewat Perintah Suara

jpnn.com - Google Photos kini memungkinkan pengguna mengedit foto mereka hanya dengan berbicara atau mengetik perintah kepada kecerdasan buatan (AI).

Di aplikasi Google Photos, pengguna cukup menekan tombol “Help me edit” lalu mendeskripsikan perubahan yang diinginkan lewat suara atau teks.

Fitur berbasis Gemini AI dirancang agar pengguna tidak perlu lagi memahami detail teknis alat pengeditan.

Misalnya, cukup dengan perintah sederhana seperti “buat ini jadi lebih baik”, AI akan menyesuaikan foto secara otomatis atau pengguna juga dapat menggunakan sejumlah sugesti yang ditawarkan Gemini.

Jenis penyuntingan yang didukung Google Photos mencakup perbaikan dasar seperti pencahayaan dan penghapusan gangguan visual.

Tidak itu saja, perintah lebih canggih juga bisa dilakukan seperti menghapus objek di latar belakang, memulihkan foto lama, bahkan menambahkan elemen kreatif berbasis AI.

Saat sedang mengedit, Gemini akan menawarkan permintaan penyuntingan lanjutan untuk membantu pengguna menyempurnakan visual gambar lebih jauh.

Fitur itu pertama kali hadir di perangkat Pixel 10 di Amerika Serikat pada Agustus lalu, dan saat ini tersedia bagi pengguna Android berusia 18 tahun ke atas di Amerika Serikat dalam bahasa Inggris.