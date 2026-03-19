Pengguna GoPay Bisa Tarik Tunai Saldo Tanpa Kartu di ATM BRI dan bank bjb

jpnn.com, JAKARTA - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Danantara melalui Holding BUMN Danareksa mendukung perluasan layanan tarik tunai tanpa kartu (cardless cash withdrawal) bagi pengguna GoPay melalui kemitraan strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan bank bjb.

Inisiatif ini hadir menjelang perayaan Lebaran Idulfitri 2026, di tengah proyeksi pergerakan masyarakat nasional yang diperkirakan mencapai 143,9 juta jiwa.

Melalui kolaborasi ini, pengguna GoPay kini dapat melakukan tarik tunai saldo tanpa kartu di seluruh jaringan ATM BRI dan bank bjb yang tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca Juga: GoPay Mudahkan Pemudik Untuk Beli Tiket Transportasi

Di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi digital, uang tunai tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama untuk transaksi di pasar tradisional, transportasi lokal, hingga tradisi berbagi di kampung halaman yang sering kali berada di luar pusat kota.

Bank Indonesia sendiri memproyeksikan kebutuhan uang tunai nasional pada periode Ramadan dan Idulfitri tahun ini meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total penyediaan uang tunai layak edar mencapai lebih dari Rp185 triliun.

Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius menjelaskan kolaborasi ini merupakan komitmen GoPay dalam menghadirkan akses keuangan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

“Kerja sama ini semakin memperluas jaringan tarik tunai saldo GoPay. Kini, GoPay tidak hanya menjadi andalan sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencairkan saldo secara praktis di ATM BRI dan bank bjb terdekat di seluruh Indonesia,” katanya.

Kelvin menambahkan masyarakat bisa mengunduh aplikasi GoPay untuk akses ke layanan finansial yang lebih lengkap dan aman. "Hadir dengan ukuran ringan, aplikasi GoPay menawarkan berbagai keuntungan, mulai gratis transfer instan ke mana saja hingga 100x per bulan dan pembayaran berbagai tagihan rutin, seperti paket data dan token listrik dengan harga selalu murah," ujar dia.